Юрген Клопп определился с местом работы после ухода из «Ливерпуля»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

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По данным источника, должность Клопп займёт 1 января 2025 года. Напомним, Юрген покинул «Ливерпуль» после окончания прошлого сезона. Как признавался сам немецкий специалист, в течение ближайшего года он планирует взять перерыв от любой футбольной деятельности.

Профессиональную тренерскую карьеру Клопп начал в «Майнце». Мировую известность Юрген обрёл, работая в «Боруссии». С «Ливерпулем» немец выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи.