Юрген Клопп получил работу в РБ Зальцбург, что он будет делать, чем занимался после ухода из Ливерпуля

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп утвержден в должности глобального руководителя футбольного направления в «Ред Булл», сообщается на сайте компании. Немец приступит к работе с 1 января 2025 года. Клопп будет курировать все команды системы «Ред Булл» (немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк» и т. д.). Он не будет участвовать в повседневной деятельности клубов, но должен обеспечивать стратегическое видение, поддерживать глобальную скаутскую деятельность организации и вносить свой вклад в обучение и развитие тренеров. — После почти 25 лет тренерской карьеры я очень рад принять участие в таком проекте. Роль, возможно, изменилась, но моя страсть к футболу и людям, которые делают игру такой, какая она есть, осталась прежней. Присоединяясь к «Ред Булл» на глобальном уровне, я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении, — сказал Клопп. Летом Клопп покинул «Ливерпуль», в котором проработал последние девять лет. Позже немец заявил, что не планирует возвращаться к тренерской карьере в ближайшее время. Клопп также возглавлял «Майнц» и дортмундскую «Боруссию». В качестве тренера выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат и Кубок Англии и дважды чемпионат Германии и один раз Кубок страны.