Де ла Фуэнте: для чемпиона Европы ненормально оставаться без контракта

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о продлении контракта с «Фурия Роха». Действующее трудовое соглашение 63-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. Ранее сообщалось, что Федерация футбола Испании продлит контракт с тренером до 2026 года.

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