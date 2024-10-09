Экс-игрок сборной России умер в 48 лет

Бывший полузащитник сборной России по футболу Артем Енин умер на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Шинника», за который игрок выступал с 1994-го по 2002-й год с перерывами. Газета.Ru

«Футбольный клуб „Шинник“, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артёма Валерьевича Енина. Ярославский футбол понёс большую утрату… Светлая память Вам, Артём Валерьевич!» — написала пресс-служба «Шинника» в соцсетях. Чемпионат.com

Футболист родился 6 августа 1976 года. Енин выступал за "Шинник" с 1997 по 1999 год, а также с 2001 по 2002 год. Игроком ЦСКА он был с 2000 по 2001 год. В сентябре 1998 года он получил вызов в сборную России и вышел на замену в товарищеском матче против команды Испании (0:1). Москва24