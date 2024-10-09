Алиссон не сыграет за «Ливерпуль» до середины ноября из-за травмы бедра.

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32-летний бразилец получил повреждение во время матча седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Тогда его заменил Витезслав Ярош на 79-й минуте.

Отмечается, что «Ливерпуль» не ожидает возвращения Алиссона раньше следующего перерыва на матчи сборных. Он наступит после встречи 11-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» 9 ноября.