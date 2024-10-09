Защитник Франции перед матчем с Израилем высказался о конфликте на Востоке

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате высказался о вооружённом конфликте на Востоке между Израилем и Палестиной. Завтра, 10 октября, Франция сыграет с национальной командой Израиля в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА.

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