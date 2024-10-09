Валерий Карпин высказался про слухи о возможной игре сборной России с Медиалигой.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов сказал, что шанс проведения матча со сборной России больше 50%.

– Как оцените вариант с проведением игры с Медиалигой?

– Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть не со сборными, для этого есть другие команды. Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся, и нам нужен спарринг. А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?

– Открытая тренировка для болельщиков. Как это будет?

– То же самое, что и здесь. Скоро будет понятно, будет матч или нет. Тогда будем отталкиваться от этого, – заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.