Билялетдинов раскритиковал иностранных тренеров в России

Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал работу иностранных специалистов в России. По его словам, отечественные тренеры ничем не уступают заграничным.

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Билялетдинов не видит смысла «молиться» на иностранных специалистов. Он утверждает, что иностранные тренеры не дали ничего российскому футболу.

«У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали. Семак и Галактионов не уступают им», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Он считает, что Семак и Галактионов показывают отличные результаты.

В российских клубах Премьер-лиги работают пять иностранных тренеров: Марцел Личка («Динамо»), Владимир Слишкович («Оренбург»), Деян Станкович («Спартак»), Франк Артига («Химки») и Марко Николич (ЦСКА).

Сейчас на первом месте в РПЛ идет «Краснодар» (27 очков), на втором — «Локомотив» (27 очков), на третьем — «Зенит» (26 очков). Всеми командами руководят российские тренеры.