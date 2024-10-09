Московские клубы отказались приобретать форварда сборной Парагвая Арсе

Несколько российских клубов отказались заключать контракт с 29‑летним игроком сборной Парагвая и «ЛДУ Кито» Алексом Арсе минувшим летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, услуги игрока предлагали столичным ЦСКА и «Спартаку», однако стороны не договорились о сделке.

Арсе 29 лет, он выступает за «ЛДУ Кито» с февраля 2024 года. На счету нападающего 26 голов и четыре результативные передачи в 37 матчах за эквадорский клуб.

Также Арсе провел семь матчей за сборную Парагвая без результативных действий.