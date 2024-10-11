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Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн

Винисиус и Эрлинг Холанд – самые дорогие футболисты мира.

Опубликован список самых дорогих футболистов мира
© Sports.ru

Вингер «Реала» и нападающий «Манчестер Сити» оцениваются в 200 млн евро, согласно обновленной рыночной стоимости игроков от Transfermarkt.

Винисиус стал третьим игроком в истории после Холанда и Килиана Мбаппе, преодолевшим эту отметку.

Топ-11 самых дорогих игроков мира выглядит так:

1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро

1-2. Винисиус («Реал») – 200 млн

3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн

3-4. Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн

5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 150 млн

5-6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн

7. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн

8-11. Флориан Виртц («Байер») – 130 млн

8-11. Джамал Мусиала («Бавария») – 130 млн

8-11. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн

8-11. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн.

Футбол
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Фил Фоден
Реал
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