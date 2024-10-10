Полузащитник «Торпедо»: Захарян раскрылся в России, уехал в Испанию, а там все другое

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о несостоявшемся несколько лет назад переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас» и состоявшемся год назад трансфере атакующего хавбека Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

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«Возможно, что Чалова сбил несостоявшийся переход из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Тогда было очень много шума. А так, повторюсь, факторов множество: языковой барьер, менталитет… Кто-то к этому готов, а кто-то нет. Бывает, что игрок сначала соглашается на трансфер, а потом сталкивается с проблемами, и ему становится сложнее. Возьмём того же Захаряна. Раскрылся в России, уехал в Испанию. А там всё другое, футбол другой. Ещё и травмы», — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

21-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». За баскский клуб футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне Захарян не сыграл ни одного матча из-за повреждения сухожилия, его возвращение на поле ожидается в ноябре.