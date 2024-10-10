Ахметов вернулся в общую группу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов вернулся в общую группу команды, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

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10 октября Ахметов тренировался с командой на базе клуба в Удельном парке в Санкт‑Петербурге.

Последний раз футболист выходил на поле в составе «Зенита» 17 сентября — в матче FONBET Кубка России против «Рубина» (2:0).

Игра WINLINE СУПЕРСЕРИИ «Зенит» — «Войводина» пройдет в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» в субботу, 12 октября, и начнется в 19:00 (мск).