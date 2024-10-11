Семин: Мусаев, Галактионов и Семак работают в РПЛ лучше всех

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого на данный момент считает лучшими тренерами Российской Премьер-Лиги.

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«Всё определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, после 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.