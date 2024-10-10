CAS вынес решение по спору «Зенита» и «Барселоны»

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной», касающемуся условий сделки по переходу в российский клуб нападающего Малкома. Суд установил отсутствие у «Зенита» обязанности выплачивать компенсацию «Барселоне» за тот период, когда «Зенит» выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

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«В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей Российской Премьер-лиги.

При этом, ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.

В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба «Зенит»", — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В июле 2023 года футболист стал игроком саудовского «Аль-Насра. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.