Карпин ответил на вопрос, кто заслуживает получить «Золотой мяч»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого видит обладателем «Золотого мяча».
«Без понятия, кто заслуживает «Золотой мяч». Если выбирать из Винисиуса, Беллингема и Карвахаля, то, наверное, Беллингем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, защитник Даниэль Карвахаль выступает в составе мадридского «Реала» с 2013 года. За этот период он принял участие в 427 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. 5 октября стало известно, что футболист получил серьёзную травму и пропустит ряд встреч.
Церемония вручения награды лучшему футболисту 2024 года пройдёт 28 октября.