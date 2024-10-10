Холанд сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Забив мяч в игре 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Словений, проходящем в эти минуты, нападающий норвежской национальной команды Эрлинг Холанд сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории страны Йергеном Юве — 33 гола.

24-летнему форварду понадобилось 36 матчей для достижения этого результата, Юве — 45 игр.

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В.