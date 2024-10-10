Сборная Италии сыграла вничью Бельгией, упустив преимущество в два мяча

Завершился матч 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра началась в 21:45 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

В составе хозяев забили Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. Гости ответили точными ударами Максима Де Кёйпера и Леандро Троссарда.

С 41-й минуты итальянцы играли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Пеллегрини.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала семь очков за два матча. Бельгия (4) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.