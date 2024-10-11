Венесуэла сместила Бразилию в стыки отбора ЧМ-2026

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Монументаль де Матурин» в венесуэльском Матурине завершился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату мира — 2026 между сборными Венесуэлы и Аргентины. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

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На 13-й минуте игры счёт открыл аргентинский центральный защитник Николас Отаменди. На 65-й минуте венесуэльский экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон забил ответный гол. Капитан чемпионов мира Лионель Месси провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу ЧМ-отбора КОНМЕБОЛ. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место — в зону прямого выхода на мундиаль, сбив сборную Бразилии на стыковую седьмую строчку.