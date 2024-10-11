Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд станет отцом

В семье 24-летнего нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда появится ребёнок.

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Об этом объявил сам футболист, сначала исполнив традиционное для таких случаев празднование с мячом под футболкой после гола в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА Норвегия — Словения (3:0), а затем опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

В игре со Словенией Холанд оформил дубль, отличившись на седьмой и 62-й минутах матча. Всего на его счету 34 забитых мяча и три результативных паса в 36 играх за национальную команду. В составе клуба в текущем сезоне форвард забил 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.