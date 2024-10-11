Месси поделился эмоциями от возвращения в состав сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от возвращения в состав национальной команды, а также высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Венесуэлой (1:1).

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