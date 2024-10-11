Чистяков: рассчитываю, что «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном товарищеском матче между сине-бело-голубыми и турецким «Фенербахче».

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«Ноябрьский матч с «Фенербахче» Моуринью? Слышал такие новости. Рассчитываю, что они реализуются. Съездить в Стамбул и поиграть на их стадионе против Жозе Моуриньо и его команды – здорово. Как отреагирую, если Моуриньо пригласит в «Фенербахче?» Подойдёт – поговорим. (улыбается)», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможности проведения товарищеского матча с «Фенербахче», возглавляемым Жозе Моуринью, в грядущем ноябре. По словам Медведева, такой матч возможен. После 11 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 26 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.