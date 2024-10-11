Пальцев не хотел бы переходить в «Зенит» из «Динамо» Махачкала

Валентин Пальцев заявил, что не хотел бы переходить в «Зенит».

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23-летний защитник провел 10 матчей в этом сезоне Мир российской Премьер-лиги за «Динамо» Махачкала.

– Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».

– Там и без меня достаточно людей.

– Туда бы не пошел?

– Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет.

В остальных клубах – есть, – сказал игрок махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.