Пальцев не хотел бы переходить в «Зенит» из «Динамо» Махачкала: «Там и без меня достаточно людей. Если будет сдвиг в голове, то пойду и докажу, что могу там играть»
Валентин Пальцев заявил, что не хотел бы переходить в «Зенит».
23-летний защитник провел 10 матчей в этом сезоне Мир российской Премьер-лиги за «Динамо» Махачкала.
– Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».
– Там и без меня достаточно людей.
– Туда бы не пошел?
– Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет.
В остальных клубах – есть, – сказал игрок махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.
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Пальцев не хотел бы переходить в «Зенит» из «Динамо» Махачкала: «Там и без меня достаточно людей. Если будет сдвиг в голове, то пойду и докажу, что могу там играть»
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