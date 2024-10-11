Клуб АПЛ оштрафовали почти на €900 тысяч за критику судейства в соцсетях

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать клуб «Ноттингем Форест» штрафом в размере 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 900 тысяч евро) за публикацию в официальных соцсетях команды сообщений, критикующих работу арбитров.

В апреле 2024 года «Ноттингем» на выезде уступил «Эвертону» (0:2) в матче 34‑го тура АПЛ прошлого сезона. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. После игры «Ноттингем» опубликовал в соцсетях заявление, в котором обвинял судей в неназначении трех пенальти, а рефери на VAR — в симпатиях к прямому конкуренту клуба по положению в турнирной таблице.

— «Ноттингем Форест» был оштрафованы на 750 тысяч фунтов стерлингов и получил предупреждение за неправомерное поведение из‑за комментариев, опубликованных в социальных сетях после игры АПЛ против «Эвертона», прошедшей 21 апреля, — говорится в заявлении FA.

В текущем сезоне «Ноттингем» набрал 10 очков в семи матчах и располагается на 10‑м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче команда 21 октября примет «Кристал Пэлас».