Максим Глушенков высказал недовольство работой журналистов в микст-зонах.

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– Про тебя московские журналисты говорят: наглый, дерзкий и все такое.

– Если журналисты такое говорят, то, конечно. Если люди одно и то же спрашивают... Или когда приходят в микст-зону и спрашивают всякую чушь...

– А что надо спрашивать? Победный матч, не берем поражение, когда мимо проходите. Но что надо спрашивать, чтобы не выбесить футболиста?

– Да при чем тут выбесить? Сам факт вопросов. Вы же стоите после какой-то игры. По игре задавайте. А не как когда ты идешь, и тебе: «Че, когда в «Барселону» перейдешь?» Ну и что, типа?

– Интересно же. Вот что по игре «Зенита» с ЦСКА спрашивать было?

– Да просто по игре. Не когда в «Барсу» перейдешь же. У Дзюбы в «Локомотиве» была ситуация: человек идет (показывает телефон в руках – Спортс’‘) и всякую хрень спрашивает.

Какой-то чудак. Зачем? Просто вывести человека на эмоции, чтобы он тебя послал?

– Алип хотел втащить [журналисту]. А тебе хотелось реально?

– Да не, чего на них внимание обращать?

– А сказать пресс-службе: уберите его нахер.

– Я же просто мимо прохожу. Если свои просят сказать пару слов после хорошего матча – да.

– Ты говоришь, что устаешь от интервью. А сейчас у тебя больше внимания же стало.

– Одно и то же спрашивают. Смысл давать интервью постоянно? Надо же как-то прикормить. Если только своим, а так – все, полгода перерыв.

– После твоих слов о сборной был скандал. А ты просто такой человек прямой или потроллить хочешь?

– Потроллить – нет, просто прямой человек, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».