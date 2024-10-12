Сборная Португалии одержала победу над Польшей в Лиге наций

Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Польши и Португалии. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Сборная Португалии одержала победу со счётом 3:1.

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На 26-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва открыл счёт. Затем на 37-й минуте форвард Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 88-й минуте мяч с автогола был забит в ворота Польши.

В группе 1 Лиги A также выступают национальные команды Хорватии и Шотландии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).