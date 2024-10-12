Бывший тренер сборной России оценил возможный матч национальной команды с Сирией
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил возможное проведение матча национальной команды против Сирии. Его слова приводит Legalbet.
По его мнению, подобные встречи малоинтересны и для болельщиков, и для футболистов.
«Подобные игры очень мало мотивируют футболистов. После такого матча мы не выявим слабости нашей команды и не проанализируем свои сильные стороны», — добавил специалист.
Бышовец также рекомендовал российской стороне быть готовой к срыву матча.
«Нельзя исключать, что с Сирией сложится такая же ситуация, которая получилась с Пакистаном», — отметил он.
Ранее стало известно, что товарищеский матч с Сирией запланирован на 19 ноября. При этом официально стороны пока не договорились о проведении встречи.