Футболист Дмитриев: причин увольнять Осинькина из «Крыльев» не было

Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о ситуации в самарском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игоря Осинькина.

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