Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на текущем этапе своей карьеры хочет сосредоточиться преимущественно на выступлениях за клуб, поскольку обладает огромным желанием выиграть «Золотой мяч» — 2025. Об этом сообщает Footmercato.

© Чемпионат.com

По информации источника, 25-летний нападающий хочет принимать участие только в важных матчах за французскую национальную команду, поскольку желает минимизировать риски получения травмы.

Мбаппе уведомил тренерский штаб «трёхцветных», что не приедет на октябрьский сбор, ещё во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий не был вызван в сборную Франции в октябре, чтобы восстановиться от травмы.