17-летний Ямаль покинул расположение сборной Испании после матча с Данией

17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль покинул расположение национальной команды. Об этом информирует пресс-служба Королевской испанской федерации футбола на официальном сайте.

© Чемпионат.com

Сообщается, что Ямалю удалось избежать травмы после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). Медицинское обследование показало, что у футболиста просто мышечный перегруз. Однако в качестве меры предосторожности Ламин возвращается в расположение каталонской команды.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.