Тихонов высказался о нежелании Соболева играть за «Спартак»

Главный тренер красноярского «Енисея» и бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нападающем петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

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«Поступил ли «Спартак» с Соболевым правильно? Считаю, что правильно. Если футболист не хочет играть. Может быть так и было. Он пришёл и сказал, мол, не хочу играть. Но как можно не хотеть играть в «Спартаке»? В голове не укладывается. Мы мечтали об этом! Мы творили историю в 90-х. Я не осуждаю Соболева. Вероятно, другие интересы и задачи. Это его жизнь», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро (по данным портала Transfermarkt). Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Соболев выходил на поле в футболке «Зенита» в 6-ти официальных матчах (в РПЛ и в Кубке России), в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.