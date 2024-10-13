«Алания» уступила «Балтике» в матче 14-го тура Первой лиги

Сегодня, 13 октября, завершился матч 14-го тура Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Спартак» в Владикавказе. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андрей Фисенко из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 54-й минуте нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил форвард Сергей Пряхин — 2:0.

После этого матча «Алания» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Владикавказа набрала 14 очков за 14 матчей. «Балтика» заработала 24 очка и идёт четвёртой.