Черчесов поздравил всех с хорошей игрой Казахстана после поражения

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после поражения от Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций заявил о прогрессе в игре национальной команды. Его слова приводит Metaratings.kz.

«Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», — заявил специалист.

Встреча завершилась поражением казахстанских футболистов со счетом 0:1.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения Австрии (0:4) и снова Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.