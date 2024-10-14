Экс-игрока ЦСКА выдавливают из клуба в Европе

В прошедшее летнее трансферное окно поиски «Зенитом» левого защитника на замену уходящему в ЦСКА Данилу Круговому превратились в настоящее приключение. До тех пор, пока чемпионы России не подписали Юрия Горшкова. Два потенциальных новичка сине-бело-голубых Наир Тикнизян и Бактиер Зайнутдинов отказались переходить в петербургский клуб. В результате Тикнизян, который не принял финансовые условия «Зенита», присел на скамейку в «Локомотиве». А от Зайнутдинова теперь пытается избавиться его команда – турецкий «Бешикташ».

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Переговоры петербургского и стамбульского клуба по поводу трансферов Зайнутдинова и португальского полузащитника Жедсона Фернандеша превратились в одну из горячих тем июня. Сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» по поводу приобретения этого дуэта. Сумма трансфера в истории с казахстанским универсалом, способным закрыть позицию не только защитника, но и левого или центрального полузащитника, должна была составить 4,5 млн евро. Годом ранее «Бешикташ», по данным Transfermarkt, за те же деньги выкупил Бактиера у ЦСКА. Таким образом, турки просто хотели отбить потраченные на 26-летнего игрока деньги.

Но затем стало известно, что сам Зайнутдинов попросил руководство «Бешикташа» отклонить предложение «Зенита», так как чувствовал себя счастливым в Стамбуле и не хотел менять турецкую Суперлигу на РПЛ. В результате трансфер сорвался. Между тем, новый российский главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов был за переход Бактиера в команду Сергея Семака.

«К Зайнутдинову был интерес со стороны «Зенита». Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», – говорил Черчесов (в интервью для Vesti.kz).

Напомним, футболисты из Казахстана не считаются легионерами в РПЛ, поэтому шансы Зайнутдинова получать стабильную игровую практику, учитывая его универсализм, были бы не столь уж низкими. Тем не менее Бактиер предпочел продолжать бороться за место в стартовом составе «Бешикташа», который в межсезонье возглавил новый тренер Джованни ван Бронкхорст. Агент казахстанца Евгений Новиков также подтвердил факт интереса «Зенита», объяснив решение своего клиента:

«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бактиера. Но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель – играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе».

В свою очередь отец защитника Батыржан Зайнутдинов добавил, комментируя нежелание Бактиера менять Стамбул на Санкт-Петербург:

«У него контракт с «Бешикташем» до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении. Адаптация в Турции? Бактиер уже повзрослел. Уже мужчина, осознает все. Конечно, в Турции из-за языка его адаптация проходит тяжелее. В России было легче. А там английский или турецкий. Но ему там нравится, играет» («Чемпионат»).

В прошлом сезоне Зайнутдинов действительно играл – провел 37 матчей за «Бешикташ» в разных турнирах и совершил одно результативное действие, забив в дебютной игре киевскому «Динамо» в Лиге конференций. Впрочем, и тогда Бактиер не имел твердого места в основе. Казахстанец попал в стартовый состав 25 раз.

Однако после назначения ван Бронкхорста Зайнутдинов фактически превратился из футболиста в зрителя. В нынешнем сезоне он принял участие только в двух матчах чемпионата Турции, причем оба раза вышел на замену и сыграл в общей сумме около 10 минут. Как правило, Бактиер оставался в запасе, а иногда и в заявку не включался. Перед закрытием летнего окна турецкие СМИ сообщили, что голландский тренер обратился к руководству «Бешикташа» с просьбой продать Зайнутдинова, поскольку не рассчитывает на него. Но вариант с «Зенитом» к тому времени отпал.

Теперь Бактиеру, видимо, придется все же вернуться в РПЛ, если он хочет играть на более-менее высоком уровне в амбициозных клубах. В сентябре появлялась информация об интересе к защитнику со стороны «Краснодара», а накануне Türkiye Gazetesi написал, что купить казахстанца могут московское «Динамо» и «Локомотив». Забавно, что в таком случае Зайнутдинов будет еще одним конкурентом Тикнизяна.

Стоило ли Бактиеру отказываться от «заманчивого», как подчеркнул агент, предложения «Зенита»? Кажется, ответ очевиден. Его соотечественник и партнер по сборной Казахстана Нуралы Алип с удовольствием подписал новый контракт с петербургским клубом.