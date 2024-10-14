Бывший главный тренер «Ахмата» заявил, что сейчас не ищет новую работу

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, сейчас что не ищет новую работу.

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Адиев покинул «Ахмат» в сентябре этого года, должность занял Сергей Ташуев.

— Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу, — цитирует Адиева «Чемпионат».

Ранее Адиев также возглавлял «Анжи», «Чайку» и сборную Казахстана.

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