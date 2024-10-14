Бывший главный тренер «Ахмата» заявил, что сейчас не ищет новую работу

Бывший главный тренер «Ахмата» Адиев заявил, что сейчас не ищет новую работу
Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, сейчас что не ищет новую работу.
Адиев покинул «Ахмат» в сентябре этого года, должность занял Сергей Ташуев.
— Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу, — цитирует Адиева «Чемпионат».
Ранее Адиев также возглавлял «Анжи», «Чайку» и сборную Казахстана.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.