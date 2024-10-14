Журналист допустил, что Мбаппе теряет страсть к футболу

Даниэль Риоло задался вопросом об отношении Килиана Мбаппе к футболу.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом», чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.