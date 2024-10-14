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Мостовой о «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Чистый хайп. Как в жизни бывает: люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали»

Александр Мостовой высказался о поиске таролога для «Сокола».

Мостовой высказался о поиске таролога для «Сокола»
© Sports.ru

Ранее казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь. Забейте 30 голов, и о вас будут говорить. А кто-то один гол за десять лет забьет и ходит, рассказывает... Могут дойти до такого, что могут батюшку позвать, клоуна в клуб. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Сейчас такое не только в футболе происходит, во всех сферах. Там того пригласили, там другого», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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