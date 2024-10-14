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Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира по версии FourFourTwo.

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира
© globallookpress.com

Британский журнал составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент. Первую строчку занял бразильский вингер «Реала».

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Джуд Беллингем («Реал»);

4. Килиан Мбаппе («Реал»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Вильям Салиба («Арсенал»);

9. Джамал Мусиала («Бавария»);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

11. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

12. Ламин Ямаль («Барселона»);

13. Букайо Сака («Арсенал»);

14. Федерико Вальверде («Реал»);

15. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

16. Алиссон («Ливерпуль»);

17. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

18. Коул Палмер («Челси»);

19. Деклан Райс («Арсенал»);

20. Антонио Рюдигер («Реал»).

Отметим, что Бернарду Силва занял 21-е место, Родриго – 23-е, Илкай Гюндоган – 29-е, Хвича Кварацхелия – 30-е, Тибо Куртуа – 34-е, Антуан Гризманн – 37-е, Лионель Месси стал 44-м, Джанлуиджи Доннарумма – 49-м, Мануэль Нойер – 55-м, Бруну Фернандеш – 60-м, Лука Модрич замкнул список.

Футбол
Джамал Мусиала
Коул Палмер
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Филип Фоден
Харри Кейн
Мохамед Салах
Антонио Рюдигер
Лука Модрич
Илкай Гюндоган
Мануэль Нойер
Антуан Гризманн
Лионель Месси
Реал
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