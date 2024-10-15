Россия могла сыграть с Венесуэлой. Стороны не договорились о времени и месте проведения матча
РФС не смог договориться о товарищеском матче с Венесуэлой.
По словам представителей Футбольной федерации Венесуэлы (FVF), сторонам не удалось согласовать время и место проведения матча.
«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были. У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», – сообщили в FVF.
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Россия могла сыграть с Венесуэлой. Стороны не договорились о времени и месте проведения матча
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