Полузащитник Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре, куда пришел отметить победу своей команды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября и попал на видео. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» отмечала в баре победу над «ФК 10» и «после бурного празднования» нетрезвый Даниил Крапивников ударил официантку в живот.

Сам футболист признался, что состояние у него было «такое себе», при этом он отрицает, что бил девушку. По его словам, он «просто оступился и наступил ей на ногу».

В свою очередь президент Медиалиги Николай Осипов подчеркнул, что «никто никого не бил» и девушке «просто наступили на ногу», пишет «Спорт-Экспресс».

«Понятно, что эти вбросы ради хайпа. (…) Мы разобрались и ситуация как минимум не стоит выеденного яйца», - заявил Осипов.

Ранее восемь футболистов клуба «Хоса» были задержаны в Москве из-за драки после любительского матча против команды «ЮЗАО». По сообщениям СМИ, причиной конфликта могло стать решение судьи, который в один из игровых моментов отдал мяч команде «ЮЗАО».