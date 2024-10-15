Баринов рассказал, на что может рассчитывать «Локомотив» в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в эфире «Матч ТВ» заявил, что железнодорожники в текущем составе могут рассчитывать на медали МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) в сезоне‑2023/24.

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После 11 туров «Локомотив» с 27 очками располагается на второй строчке в таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

— На что может замахнуться этот «Локомотив»?

— Тройка.

— Вы это обсуждаете?

— Нет, но после игры, когда в туре первыми сыграем, я могу зайти в раздевалку и сказать: «Ребята, на секундочку, мы сейчас на первом месте», — сказал Баринов в эфире программы «Все на Матч!»

В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» в гостях сыграет против подмосковных «Химок» в субботу, 19 октября.