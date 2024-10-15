Агент раскрыл, какую зарплату предлагали Тюкавину в Саудовской Аравии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у его клиента было конкретное предложение из Саудовской Аравии. Молодому российскому форвард предлагали большую зарплату, но он сразу отказался. Агент сообщил, что работает над трудоустройством Тюкавина в чемпионат Испании.

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