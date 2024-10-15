Семин высказался о двух поражениях сборной Грузии в матчах Лиги наций

Отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал последние результаты сборной Грузии в Лиге наций УЕФА. Команды проиграла два последних матча турнира с одинаковым счётом — 0:1 (Украине и Албании).

«Сборная Грузии провела две хороших игры. У них всё получалось до ворот, но не было результативных действий в концовке. Я смотрел их матчи. В игре с Албанией они имели подавляющее преимущество, но голов не было. Наверное, голы придут. Вопрос в реализации. У игроков большое желание. Они все техничны. Грузины всегда показывали красочный футбола но не всегда эффективный. Но мне сборная Грузии мне нравится. Считаю, что всё идёт так же, как на чемпионате Европы — играли с большим энтузиазмом. Сейчас только нет голов, вот и всё», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.