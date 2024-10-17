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Как легионеры РПЛ сыграли в сборных в октябре-2024: Мохеби, Угальде, Сперцян, Файзуллаев, Кордоба, Алип, Тикнизян, Даку, Эракович

Мохеби оформил дубль, Угальде отдал две результативные передачи. А что остальные?

Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные
© Чемпионат.com

Больше 50 легионеров РПЛ в октябре принимали участие в матчах своих национальных команд. Европейцы выступали в Лиге наций, азиаты и южноамериканцы — в отборе ЧМ-2026, африканцы — в квалификации Кубка африканских наций.

Иран

Кто играл: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Горбани («Оренбург»), Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала).

Сборная Ирана провела два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала она поделила очки с Узбекистаном (0:0), а потом разгромила Катар (4:1). В Ташкенте Мохеби отыграл 55 минут — это его первый матч за сборную с марта 2023 года. Горбани и Хоссейннежад остались в запасе. Потом Мохеби отыграл матч с Катаром целиком, а два других футболиста РПЛ вышли на поле на замену. Горбани появился на 85-й минуте, Джавад — в добавленное время. Мохеби же отметился дублем, оба мяча забил во втором тайме.

Узбекистан

Кто играл: Рустам Ашурматов («Рубин»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Сборная Узбекистана сыграла по нулям с Ираном в матче квалификации ЧМ-2026. Ашурматов провёл на поле 90 минут и отметился жёлтой карточкой, у Файзуллаева — 71 минута (20-й матч за сборную). После этого команда справилась с ОАЭ (1:0). Файзуллаев вышел в стартовом составе и ушёл с поля в добавленное время. Ашурматов пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек. Сборная Узбекистана занимает второе место в отборочной группе, но уступает Ирану только по дополнительным показателям.

Таджикистан

Кто играл: Олег Баклов («Уфа», Первая лига), Рустам Ятимов («Ростов»).

Сборная Таджикистана приняла участие в турнире под названием Кубок короля Таиланда. В полуфинале она проиграла Сирии (0:1). Место в воротах команды занял Баклов, а Ятимов остался в запасе. Голкипер «Ростова» вышел в старте на матч за третье место с Филиппинами (0:3) и трижды пропустил после перерыва.

Колумбия

Кто играл: Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Колумбийцы отыграли два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала они уступили Боливии (0:1), а потом не оставили никаких шансов чилийцам — 4:0. Кастаньо начал первый матч в основе, заработал жёлтую карточку и отыграл 63 минуты. Кордоба появился на поле в середине первого тайма, а Карраскаль не принимал участия в игре. Кордобе доверили место в стартовом составе в матче с Чили, но потом заменили в перерыве. Джон заработал жёлтую карточку. Карраскаля выпустили на 15 минут — он сыграл за сборную впервые с финала Кубка Америки. А Кастаньо на этот раз остался в запасе.

Парагвай

Кто играл: Фабиан Бальбуэна («Динамо»).

Парагвай завершил игру с Эквадором без голов (0:0). Капитан «Динамо» Бальбуэна провёл весь матч целиком, а его команда не пропустила в третьем туре подряд. Через несколько дней Парагвай справился с Венесуэлой (2:1), а Фабиан на этот раз вышел на поле на 79-й минуте.

Чили

Кто играл: Томас Гальдамес («Крылья Советов»).

Гальдамес провёл 65 минут в матче отбора ЧМ-2026 с Бразилией, а его команда потерпела поражение со счётом 1:2. Томас вышел в основном составе и на игру с Колумбией (0:4), но его заменили с перерыве. Сборная Чили находится на последней строчке в таблице.

Боливия

Кто играл: Роберто Фернандес («Акрон»).

Защитник «Акрона» не принимал участия в матче с Колумбией (1:0), а потом вышел в основе на игру с Аргентиной. Провёл на поле 66 минут — его сборная потерпела унизительное поражение со счётом 0:6.

Казахстан

Кто играл: Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»).

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова потерпела два поражения в Лиге наций и снова не забила ни одного мяча. Алип отыграл целиком матче с Австрией (0:4) и получил жёлтую карточку. Самородова выпустили в перерыве — он провёл 20-й матч за национальную команду. После этого Казахстан проиграл Словении (0:1). Алип снова провёл на поле 90 минут и получил жёлтую карточку, а Самородов на этот раз остался в запасе.

Армения

Кто играл: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин»).

Армянская сборная не лучшим образом провела два матча в Лиге наций. Сначала команда едва не проиграла Фарерским островам, но спаслась благодаря голу в добавленное время — 2:2. Иву, Тикнизян и Арутюнян провели весь матч, Севикян вошёл в игру на 67-й минуте, а Сперцян не играл из-за повреждения. Через несколько дней Армения проиграла дома Северной Македонии (0:2). На этот раз тренерский штаб задействовал всю пятёрку футболистов из РПЛ. Иву (заработал жёлтую карточку), Сперцян (30-й матч за сборную) и Тикнизян отыграли матч целиком. Арутюняна выпустили на поле на 65-й минуте, а Севикяна — на 74-й. Ну а после этого матча федерация футбола страны уволила с поста главного тренера сборной Александра Петракова.

Северная Македония

Кто играл: Боян Димоски («Акрон»).

Команда Северной Македонии успешно провела два гостевых матча в Лиге наций. Сначала она разобралась с Латвией (3:0), а потом — с Арменией (2:0). Димоски начал оба матча на скамейке запасных. В первом он вышел на поле 55-й минуте и получил жёлтую карточку, во втором — на 54-й.

Молдавия

Кто играл: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»).

Рябчук отыграл целиком матч с Андоррой (2:0) в Лиге наций. Моцпан тоже вышел в стартовом составе, но его заменили на 58-й минуте. Кстати, футболист «Факела» заработал жёлтую карточку. Это предупреждение не позволило Никите принять участие в матче с Мальтой (0:1). Рябчук же снова вышел в основе и доиграл встречу до финального свистка.

Босния и Герцеговина

Кто играл: Иван Башич («Оренбург»).

Башич отыграл первый тайм в матче Лиги наций с немцами (1:2), после чего тренеры поменяли футболиста «Оренбурга». Иван принял участие и в игре с Венгрией (0:2) — его выпустили на 79-й минуте.

Албания

Кто играл: Мирлинд Даку («Рубин»).

Нападающий «Рубина» провёл на поле 65 минут в матче с Чехией (0:2) и получил жёлтую карточку. Даку сыграл за сборную впервые с Евро-2024 после того, как отбыл дисквалификацию. А вот встреча с Грузией сложилась для албанцев успешно — они победили со счётом 1:0. Даку вышел на 66-й минуте и получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч.

Черногория

Кто играл: Игор Вуячич («Рубин»).

Черногорцы проиграли туркам (0:1), а Вуячич вышел в основном составе. Для защитника «Рубина» это первый матч за сборную с июня. После этого Черногория уступил Уэльсу (0:1), а Игор отыграл с первой и до последней минуты.

Сербия

Кто играл: Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар (ЦСКА), Никола Чумич («Рубин»).

Сербы провели два матча в Лиге наций. Сначала они обыграли дома швейцарцев (2:0). Эракович провёл весь матч, Зделара выпустили на 53-й минуте, Чумича — на 88-й. Футболист ЦСКА сыграл за сборную впервые с марта 2023 года, а игрок «Рубина» дебютировал за национальную команду. Вторая игра в Лиге наций сложилась для Сербии неудачно — получили разгром от Испании (0:3). Эракович провёл весь матч (получил жёлтую карточку), Зделар — 64 минуты, а Чумича выпустили на поле в середине второго тайма.

Люксембург

Кто играл: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»).

Сборная Люксембурга сгоняла по нулям с Болгарией. Мартинс отыграл матч целиком и заработал жёлтую карточку. Она не позволила футболисту «Спартака» принять участие в следующем матче с Беларусью (1:1).

Беларусь

Кто играл: Кирилл Печенин («Крылья Советов»).

Сначала белорусы поделили очки с Северной Ирландией (0:0) — Печенин провёл весь матч целиком. А потом принял участие и в игре с Люксембургом (1:1).

Кабо-Верде

Кто играл: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Футболисты РПЛ приняли участие в матче отбора на Кубок африканских наций. Команда Кабо-Верде проиграла Ботсване (0:1). И Ленини, и Беншимол провели матч целиком. Спустя несколько дней соперники снова встретились друг с другом. Завершилось всё тем же результатом — Ботсвана победила со счётом 1:0. Ленини снова отыграл матч целиком, а Беншимола выпустили на поле на 69-й минуте.

ДР Конго

Кто играл: Тео Бонгонда («Спартак»).

ДР Конго дважды обыграла Танзанию в отборе Кубка африканских наций и в обоих случаях не пропустила. Сначала команда победила со счётом 1:0, потом — 2:0. Бонгонда дважды вышел в стартовом составе. В первом матче его заменили в добавленное время, во втором он отыграл 72 минуты и получил жёлтую карточку.

Тунис

Кто играл: Надер Гандри («Ахмат»).

Защитник «Ахмата» вышел на поле в концовке первого матча с Коморскими островами. Его выпустили на 86-й минуте, сборная Туниса потерпела поражение — 0:1. Через несколько дней команды поделили очки (1:1), а Гандри остался в запасе.

Мали

Кто играл: Секу Койта (ЦСКА).

Койта провёл 30-й матч за сборную Мали. Команда одолела Гвинею-Бисау — 1:0, а футболист ЦСКА вышел на поле на 59-й минуте. Спустя несколько дней команды сыграли по нулям, Секу выпустили на замену во второй половине.

Гвинея-Бисау

Кто играл: Зе Турбо («Пари НН»).

Футболисту «Пари НН» доверили 10 минут в первом матче с Мали. Во втором его выпустили на шесть минут.

Камерун

Кто играл: Муми Нгамалё («Динамо» Москва).

Камерунцы раскатали Кению (4:1), а Нгамалё выпустили на 64-й минуте. К тому моменту команда уже вела с преимуществом в три мяча. Через несколько дней Камерун снова победил (1:0), а Нгамале на этот раз отыграл меньше — вышел на замену на 84-й минуте.

Коста-Рика

Кто играл: Манфред Угальде («Спартак»).

Костариканцы поделили очки с Суринамом (1:1) в матче Лиги наций КОНКАКАФ. Угальде поучаствовал в голе своей сборной — отдал результативную передачу. Спустя несколько дней Манфред повторил тот же трюк. Он отдал голевой пас — на этот раз в матче с Гватемалой (3:0). Кстати, Угальде провёл первый полный матч за сборную с весны 2023 года.

Суринам

Кто играл: Миенти Абена («Спартак»).

Абена не принимал участия в матче Лиги наций КОНКАКАФ с Коста-Рикой (1:1), но вышел на поле в игре с Гайаной (5:1). Он провёл встречу целиком и одержал с командой вторую победу в турнире.

Панама

Кто играл: Эдгардо Фаринья («Химки»).

Сборная Панамы провела товарищеский матч с американцами — 0:2. Фаринья начал встречу в основе и был заменён на 61-й минуте. После этого Панама проиграла Канаде (1:2), а футболист «Химок» остался в запасе.

Мексика

Кто играл: Сесар Монтес («Локомотив»).

Мексиканцы провели необычный товарищеский матч — они встретились с испанской «Валенсией». Игра завершилась со счётом 2:2. Монтес провёл на поле 55 минут с капитанской повязкой. В матче с США (2:0) Монтес отыграл 90 минут, но капитаном был уже другой футболист.

Грузия U21

Кто играл: Лука Гагнидзе («Динамо»).

Гагнидзе пропустил первый матч грузинской молодёжки в октябре из-за перебора карточек. Команда проиграла сверстникам из Швеции — 2:3. Гагнидзе вернулся в состав в следующем матче с Северной Македонией (3:1). На этот раз Грузия одержала волевую победу, а Лука провёл на поле 84 минуты. Благодаря этой победе команда попала в число участников стыков за право сыграть на Евро-2025.

Беларусь U21

Кто играл: Никита Баранок («Акрон»).

Защитник «Акрона» провёл 75 минут в товарищеском матче с белорусским клубом «Шахтёр» из Солигорска. Молодёжная сборная одержала победу — 2:0. После этого белорусы проиграли Фарерским островам (0:1) в квалификации Евро-2025. На этот раз Баранок отыграл матч целиком.

Турция U21

Кто играл: Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).

Турецкая молодёжка раскатала Латвию (3:0), а Гюрлюк вышел на поле на 72-й минуте в тот момент, когда команда уже вела с преимуществом в три гола. В матче с Норвегией (1:5) Эмирджан не играл.

Хорватия U21

Кто играл: Велдин Ходжа («Рубин»).

Хорваты обыграли Андорру (2:0), Ходжа вышел на замену после перерыва. В концовке заработал жёлтую карточку, а через две минуты забил. С греками (3:2) он не сыграл из-за перебора жёлтых карточек.

Черногория U21

Кто играл: Стефан Мелентиевич («Химки»).

Защитник «Химок» отыграл два полных матча в составе черногорской молодёжки. Сначала его команда проиграла Румынии (2:6), а потом — Финляндии (1:2).

Футбол
Эмирджан Гюрлюк
Иван Башич
Максим Самородов
Олег Рябчук
Лука Гагнидзе
Наир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Александр Петраков
Игор Вуячич
Джон Кордоба
Эдгар Севикян
Хорхе Карраскаль
Фабиан Бальбуэна
Кирилл Печенин
Рустам Ашурматов
Рустам Ятимов
Роберто Фернандес
Олег Баклов
Станислав Черчесов
Крылья Советов
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак