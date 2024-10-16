Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных

37-летний нападающий Лионель Месси поднялся на чистое второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории национальных команд. В домашнем матче 10-го тура южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2026 со сборной Боливии Месси оформил хет-трик, а также отдал два результативных паса.

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Этот хет-трик позволил Месси оторваться в списке бомбардиров от завершившего карьеру иранца Али Даеи, с которым он делил до этого вторую строчку — в активе обоих нападающих было по 109 забитых мячей за свою национальную команду. Теперь на счету Лионеля 112 голов за сборную Аргентины в 189 матчах.

Лидером рейтинга остаётся 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 133 гола в 216 матчах.

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