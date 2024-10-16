Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных команд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборных. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В ночь на среду, 16 октября, сборная Аргентины с форвардом в составе разгромила Боливию в квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 6:0. Месси отметился хет-триком, еще по голу забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

Теперь в активе Месси 112 голов за сборную Аргентины, по этому показателю он опередил иранца Али Даеи (109 мячей). На первом месте находится форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 133 мяча.

Аргентина в десяти матчах квалификации ЧМ-2026 набрала 22 очка. Команда находится на первом месте в южноамериканской отборочной группе.