Шведская журналистка подтвердила, что Мбаппе подозревается в изнасиловании

Журналистка шведской газеты Expressen Катрин Кранц заявила, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании. Ее слова передает BFMTV.

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«Мы на 100% уверены в этом. Я не могу точно сказать, откуда мы знаем эту информацию, но речь идет именно о Килиане», — сказала Кранц.

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.

Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».