Революция в сборной Англии. Назначение Тухеля вызывает уважение

Немец принял главный вызов в карьере, а англичане наконец вырвались из порочного круга.

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Хранительница традиций Англия ломает устоявшуюся парадигму и назначает главным тренером сборной иностранца! С 2025 года Томас Тухель поведёт к победам блистательное английское поколение, которое бывало в финалах, но пока не выиграло ни одного титула.

Казалось бы, назначить тренером Тухеля в ситуации, когда он свободен — что может быть очевиднее? Немец как человек противоречив и склочен, однако его тренерский скилл не подлежит сомнениям. Томас — топовый спец. Тем страннее, что он с лета не руководит на «Олд Траффорд», где по всем признакам требовался и по-прежнему требуется тренер.

Впрочем, в «Манчестер Юнайтед» — матёрые мазохисты. После ухода сэра Алекса Фергюсона они уже не в первый раз из всех вариантов выбирают страдания. Вот и сейчас Тухелю предпочли тен Хага. Окей, запасаемся попкорном и смотрим дальше.

Вернёмся к союзу Тухеля и Англии. Возглавь немец какой-нибудь клуб или любую другую сборную, такого резонанса не было бы. Глобализм поразил футбол в самое сердце, сегодня почти каждый субъект футбола — гражданин мира. Кто угодно может оказаться где угодно — паспорта стали рудиментом, национальности не важны. Существуют лимиты на легионеров, но это касается игроков, а не тренеров.

Англия — совершенно особый случай. Там самая космополитичная и продвинутая клубная лига — и в то же время самая старорежимная и заскорузлая сборная в смысле управления и отношения фанатов. Когда в нулевые местная футбольная ассоциация позаимствовала зарубежный (в частности, испанский) опыт подготовки молодых футболистов, бурлило всё! «Как же так?! Мы придумали футбол, а эти [подставь любую нацию] будут учить наших детей играть?!»

Всего один титул в истории и регулярные фейлы на крупных турнирах вроде бы намекали, что изменения нужны. Но сермяжные английские ультрас были против. Потише стало только сейчас — когда новая система дала плоды в виде Беллингемов, Фоденов и прочих Сак, которые дошли до двух подряд финалов Евро.

В вопросе главного тренера сборной принципиальных и даже твердолобых англофилов по-прежнему много. Это касается и болельщиков, и, вероятно, части руководства английского футбола. Иностранные тренеры были, даже с именами. Но их было всего двое — Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло. И они не дали выдающихся результатов. Эрикссон заполонил четвертьфиналы — на Евро-2004 и на двух соседних чемпионатах мира. А Капелло громко вылетел от Германии на ЧМ-2010, готовился к Евро-2012 — однако подал в отставку ещё до турнира, когда против его желания забрали капитанскую повязку у Джона Терри.

Примеры Эрикссона и Капелло будто бы ещё сильнее убедили многих англичан — и болельщиков, и футбольных управленцев — что сборную должен тренировать «свой». По этому принципу возможность порулить Англией получали Стив Макларен, Сэм Эллардайс и Рой Ходжсон. Они, безусловно, уважаемые специалисты, но уж точно не для команды с амбициями на мировое господство. Все эти назначения в итоге оказались провальными.

К слову, на стыке 2000-х и 2010-х был английский тренер, как никто из коллег-соотечественников заслуживавший поработать в сборной. Это Гарри Реднапп, у которого к тому моменту была очень хорошая репутация — в частности, после того как он сделал из «Тоттенхэма» команду уровня Лиги чемпионов. Но ирония в том, что Реднапп, выглядевший самым достойным из тренеров-англичан, шанса в сборной так и не получил.

Назначая Тухеля, боссы английского футбола наконец вытаскивают национальную команду из порочного круга «своих». Топовых тренеров-англичан не было давно. Их и сейчас нет. Есть интересные тренеры вроде Эдди Хау или Грэма Поттера, но — см. выше: это точно не те люди, что должны руководить одной из лучших сборных мира. Тем более Англия сейчас одна из лучших не только по гонору и постоянным (далеко не всегда обоснованным) высоким ожиданиям. По составу она сильна как никогда в XXI веке и, возможно, как никогда в истории.

С этим составом Гарет Саутгейт, который тоже запрыгнул в сборную как «свой», дал два финала Евро и полуфинал чемпионата мира. Да, титулов нет. Да, к игре англичан постоянно были вопросы, и в большинстве случаев смотреть их матчи было тяжело. Но результатов лучше в XXI веке не было ни у одного тренера английской сборной. Так что Тухель, на которого и так будут давить, потому что он «чужак», окажется ещё и под прессом результатов Саутгейта. «Ты такой красивый из своей Германии приехал — давай-ка сперва хотя бы повтори то, чего добился наш Гарет». Примерно так.

Для Тухеля сборная Англии — главный вызов в карьере. Он работал в разных клубах, в разных лигах. Двигался поступательно — от «Майнца» до «ПСЖ», «Челси» и «Баварии». Этот мир он отлично знает. А тут — сборная. Да ещё и такая сложная — с огромными ожиданиями, давлением со всех сторон и топовейшим составом, потенциал которого нужно реализовать. Надо не просто побеждать — надо обязательно побеждать красиво! Играть некрасиво и почти побеждать не прокатит — такое у англичан было только что. И боссов сборной это не устроило, они пошли на перемены.

Футбол сборных, который достаточно давно и последовательно угасает, вдруг получает мощнейшую интригу. Стерпятся ли, слюбятся ли Тухель и Англия, покажет только время. Но английскую ассоциацию футбола точно можно похвалить. Они выбрали тренера. Не «своего» или «чужого», а тренера. Респект за то, что решились. Это единственный правильный путь.