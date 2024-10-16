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Томас Тухель возглавит сборную Англии, мнение, шансы на трофеи, почему выбрали немца, что дальше, перспективы, ЧМ-2026

Немец принял главный вызов в карьере, а англичане наконец вырвались из порочного круга.

Революция в сборной Англии. Назначение Тухеля вызывает уважение
© Чемпионат.com

Хранительница традиций Англия ломает устоявшуюся парадигму и назначает главным тренером сборной иностранца! С 2025 года Томас Тухель поведёт к победам блистательное английское поколение, которое бывало в финалах, но пока не выиграло ни одного титула.

Казалось бы, назначить тренером Тухеля в ситуации, когда он свободен — что может быть очевиднее? Немец как человек противоречив и склочен, однако его тренерский скилл не подлежит сомнениям. Томас — топовый спец. Тем страннее, что он с лета не руководит на «Олд Траффорд», где по всем признакам требовался и по-прежнему требуется тренер.

Впрочем, в «Манчестер Юнайтед» — матёрые мазохисты. После ухода сэра Алекса Фергюсона они уже не в первый раз из всех вариантов выбирают страдания. Вот и сейчас Тухелю предпочли тен Хага. Окей, запасаемся попкорном и смотрим дальше.

Вернёмся к союзу Тухеля и Англии. Возглавь немец какой-нибудь клуб или любую другую сборную, такого резонанса не было бы. Глобализм поразил футбол в самое сердце, сегодня почти каждый субъект футбола — гражданин мира. Кто угодно может оказаться где угодно — паспорта стали рудиментом, национальности не важны. Существуют лимиты на легионеров, но это касается игроков, а не тренеров.

Англия — совершенно особый случай. Там самая космополитичная и продвинутая клубная лига — и в то же время самая старорежимная и заскорузлая сборная в смысле управления и отношения фанатов. Когда в нулевые местная футбольная ассоциация позаимствовала зарубежный (в частности, испанский) опыт подготовки молодых футболистов, бурлило всё! «Как же так?! Мы придумали футбол, а эти [подставь любую нацию] будут учить наших детей играть?!»

Всего один титул в истории и регулярные фейлы на крупных турнирах вроде бы намекали, что изменения нужны. Но сермяжные английские ультрас были против. Потише стало только сейчас — когда новая система дала плоды в виде Беллингемов, Фоденов и прочих Сак, которые дошли до двух подряд финалов Евро.

В вопросе главного тренера сборной принципиальных и даже твердолобых англофилов по-прежнему много. Это касается и болельщиков, и, вероятно, части руководства английского футбола. Иностранные тренеры были, даже с именами. Но их было всего двое — Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло. И они не дали выдающихся результатов. Эрикссон заполонил четвертьфиналы — на Евро-2004 и на двух соседних чемпионатах мира. А Капелло громко вылетел от Германии на ЧМ-2010, готовился к Евро-2012 — однако подал в отставку ещё до турнира, когда против его желания забрали капитанскую повязку у Джона Терри.

Примеры Эрикссона и Капелло будто бы ещё сильнее убедили многих англичан — и болельщиков, и футбольных управленцев — что сборную должен тренировать «свой». По этому принципу возможность порулить Англией получали Стив Макларен, Сэм Эллардайс и Рой Ходжсон. Они, безусловно, уважаемые специалисты, но уж точно не для команды с амбициями на мировое господство. Все эти назначения в итоге оказались провальными.

К слову, на стыке 2000-х и 2010-х был английский тренер, как никто из коллег-соотечественников заслуживавший поработать в сборной. Это Гарри Реднапп, у которого к тому моменту была очень хорошая репутация — в частности, после того как он сделал из «Тоттенхэма» команду уровня Лиги чемпионов. Но ирония в том, что Реднапп, выглядевший самым достойным из тренеров-англичан, шанса в сборной так и не получил.

Назначая Тухеля, боссы английского футбола наконец вытаскивают национальную команду из порочного круга «своих». Топовых тренеров-англичан не было давно. Их и сейчас нет. Есть интересные тренеры вроде Эдди Хау или Грэма Поттера, но — см. выше: это точно не те люди, что должны руководить одной из лучших сборных мира. Тем более Англия сейчас одна из лучших не только по гонору и постоянным (далеко не всегда обоснованным) высоким ожиданиям. По составу она сильна как никогда в XXI веке и, возможно, как никогда в истории.

С этим составом Гарет Саутгейт, который тоже запрыгнул в сборную как «свой», дал два финала Евро и полуфинал чемпионата мира. Да, титулов нет. Да, к игре англичан постоянно были вопросы, и в большинстве случаев смотреть их матчи было тяжело. Но результатов лучше в XXI веке не было ни у одного тренера английской сборной. Так что Тухель, на которого и так будут давить, потому что он «чужак», окажется ещё и под прессом результатов Саутгейта. «Ты такой красивый из своей Германии приехал — давай-ка сперва хотя бы повтори то, чего добился наш Гарет». Примерно так.

Для Тухеля сборная Англии — главный вызов в карьере. Он работал в разных клубах, в разных лигах. Двигался поступательно — от «Майнца» до «ПСЖ», «Челси» и «Баварии». Этот мир он отлично знает. А тут — сборная. Да ещё и такая сложная — с огромными ожиданиями, давлением со всех сторон и топовейшим составом, потенциал которого нужно реализовать. Надо не просто побеждать — надо обязательно побеждать красиво! Играть некрасиво и почти побеждать не прокатит — такое у англичан было только что. И боссов сборной это не устроило, они пошли на перемены.

Футбол сборных, который достаточно давно и последовательно угасает, вдруг получает мощнейшую интригу. Стерпятся ли, слюбятся ли Тухель и Англия, покажет только время. Но английскую ассоциацию футбола точно можно похвалить. Они выбрали тренера. Не «своего» или «чужого», а тренера. Респект за то, что решились. Это единственный правильный путь.

Футбол
Грэм Поттер
Рой Ходжсон
Эдди Хау
Стив Макларен
Гарри Реднапп
Фабио Капелло
Гарет Саутгейт
Томас Тухель
Сэм Эллардайс
Джон Терри
Алекс Фергюсон
Манчестер Юнайтед