Добровинский назвал иностранного футболиста, чей трансфер в «Динамо» сорвался

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в интервью «Матч ТВ» заявил, что «бело‑голубые» могли приобрести бывшего нападающего сборной Франции Андре‑Пьера Жиньяка.

Другой француз Матье Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год, в это время он играл за свою национальную сборную вместе с Жиньяком, который выступал за «Марсель». В 2015 году Жиньяк в статусе свободного агента перешел в мексиканский «Тигрес», где играет до сих пор — сейчас форварду 38 лет.

— Вы часто общаетесь с руководством «бело‑голубых» и в курсе некоторых клубных дел. Можете назвать какой‑то громкий трансфер в «Динамо», который не состоялся?

— Насколько я знаю, в свое время не состоялся трансфер Андре‑Пьер Жиньяка. Матье Вальбуэна в свое время тащил, предлагал «Динамо» взять своего коллегу по сборной. Это был блестящий нападающий, он играл за «Марсель», мог перейти к нам, но уехал в Мексику, где играет по сей день, — сказал «Матч ТВ» Добровинский.