Сослан Гатагов станет главный тренером медийной сборной России

Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава заявил «Матч ТВ», что главным тренером медийной сборной России станет Сослан Гатагов.

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Ранее Кортава объявил о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.

— Как будет формироваться сборная, учитывая большое количество команд, и кто будет главным тренером?

— Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть.

— Но при этом не может быть больше четырех профессионалов.

— Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил, — сказал Кортава «Матч ТВ».