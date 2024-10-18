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Сослан Гатагов станет главный тренером медийной сборной России

Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава заявил «Матч ТВ», что главным тренером медийной сборной России станет Сослан Гатагов.

Сослан Гатагов станет главный тренером медийной сборной России
© Матч ТВ

Ранее Кортава объявил о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.

— Как будет формироваться сборная, учитывая большое количество команд, и кто будет главным тренером?

— Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть.

— Но при этом не может быть больше четырех профессионалов.

— Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил, — сказал Кортава «Матч ТВ».

Футбол
Сослан Гатагов
Дмитрий Кортава
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