Дзюба выйдет в стартовом составе «Акрона» на матч РПЛ с «Зенитом»

Тольяттинский «Акрон» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 12‑го тура РПЛ.

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Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:00.

Стартовый состав «Акрона»: Сергей Волков (вратарь), Константин Савичев (капитан), Марат Бокоев, Боян Димоски, Родригу Эсковал, Максим Кузьмин, Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар, Алекса Джурасович, Кирилл Данилин, Артем Дзюба.

Стартовый состав «Зенита»: Евгений Латышонок (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Нино, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Лусиано.

Прямую трансляцию игры смотрите с 17:50 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.